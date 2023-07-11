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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يزور جنين لمتابعة سير العمل في إعادة الإعمار.. غدا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه يوم غد الأربعاء إلى مدينة جنين ومخيمها. 

وأوضح "أبو ردينة" أن الرئيس عباس، يسعى للاطلاع على أحوال المواطنين الفلسطينيين، في جنين وعلى سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مضيفا أنه سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتعرضت مدينة جنين لعدوان إسرائيلي غاشم، تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم أطفال.

نبيل أبو ردينة الرئيس الفلسطيني محمود عباس جنين