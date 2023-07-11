استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط حشيش بحوزة مسجل بالشروق

استعجلت نيابة الشروق وبدر، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة مسجل خطر، تمهيدا لإحالته للمحاكمة، حيث ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل توزيعها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.