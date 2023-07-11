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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط حشيش بحوزة مسجل بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استعجلت نيابة الشروق وبدر، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط  كمية من المواد المخدرة بحوزة مسجل خطر، تمهيدا لإحالته للمحاكمة، حيث ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل توزيعها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).
بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن القاهرة مسجل خطر نيابة الشروق وبدر معلومات جنائية نيابة الشروق مخدر الحشيش