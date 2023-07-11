اليوم.. «عاملة النواب» تناقش عدم التزام "قطاع الأعمال" بعلاج عمال "مصر للغزل والنيسج"

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل؛ حيث تستعرض خلال اجتماعها الأول نشاط اللجنة وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني: طلبًا الإحاطة المقدمان من النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنيسج بكفر الدوار وصباغي البيضا وعمال شركة مصر للحرير الصناعي، وعدم الإلتزام بتنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة التي سبق وأن اصدرتها في هذا الشأن.