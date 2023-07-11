كوليبا: كييف لا توافق على ضمانات أمنية بدلًا من عضوية الناتو

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الاثنين، قبل قمة فيلنيوس المرتقبة اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لا توافق على الضمانات الأمنية كبديل للانضمام إلى حلف "الناتو"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال كوليبا إنه "لا ينبغي النظر إلى الضمانات الأمنية على أنها بديل لعضوية الناتو، هذه تفاصيل مهمة للغاية يجب ألا ننساها".

وأضاف أنه "يتفهم استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو خلال القمة المقبلة، لكن الوقت الحالي هو أفضل وقت لاتخاذ مثل هذا القرار.. نحن لا نتحدث عن دخول فوري، هذه نقطة مهمة".

وذكر كوليبا، في وقت سابق، أن "الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تحدد إطارا زمنيا واضحا للموعد الذي ستكون فيه مستعدة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن دول "الناتو" متوجسة من أنه سيتعين على قادتها تقديم ضمانات لكييف حول انضمامها للحلف في قمة فيلنيوس المرتقبة.