كندا تنوي تعزيز قواتها العسكرية في لاتفيا بأكثر من الضعف

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن عزم بلاده زيادة حجم قواتها العسكرية العاملة في لاتفيا في إطار قوة "الناتو" لأكثر من الضعف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ترودو يوم الاثنين، في ريجا للصحفيين، بحضور نظيره اللاتفي، كريجانيس كارينش: "سنزيد عدد عسكريينا بأكثر من الضعف من خلال نشر 1200 عنصر إضافي من القوات المسلحة الكندية، لخدمة الديمقراطية وسيادة القانون والدفاع عنها".

وأوضح ترودو أن "العناصر الإضافية ستعزز قدراتنا البرية والبحرية والجوية وتحسنها، كما ستدعم العمليات الخاصة في وسط أوروبا وشرقها".

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في "إطار استثمار بقيمة 2.6 مليار دولار نعلن عنه اليوم، ويشمل أيضا شراء أنظمة أسلحة مهمة ودعم أنشطة الاستخبارات والأمن السيبراني".

وبحسب ترودو، تمثل هذه طريقة أخرى لكندا لدعم حلفائها و"للوقوف في وجه عدوان الكرملين" على أوكرانيا.

من جهته، أعلن رئيس حكومة لاتفيا أن بلاده البالغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة، ستخصص لميزانيتها الدفاعية 3% من إجمالي الناتج المحلي، اعتبارا من العام المقبل، وليس من 2027 كما كان مخططا من قبل.