تعرف على القديس أغسطينس زهاورونغ الكاهن ورفقائه شهداء الصين

تحتفي الكنيسة الكاثوليكية اليوم بالقديس أغسطينس زهاورونغ الكاهن ورفقائه شهداء الصين.



ولد في الصين عام 1746م . عندما كان في عمر السادسة والعشرين دﹸعي ليكون حارساً على سجن ڤوتشوان حيث كان يقبع العديد من المسيحيين بسبب الاضطهاد الذي أصابهم منذ عام 1772 .

هناك أصغى إلى التعليم المسيحي الذي كان يلقيه أحد الكهنة إلى المساجين، فاهتدى بفضله إلى الرب ونال سر المعمودية . وضع ذاته في خدمة المرسلين فأوكل إليه بتعميد الأطفال المشرفين على الموت بسبب المجاعة التى أصابت تلك المنطقة . وسيم كاهناً وكان واعظاً موهوباً ، ذا قدرة بالغة على التأثير في سامعيه . أرسل إلى منطقة ﻳﹸونن ليبشر سكانها ، إلا أنه اعتقل خلال الاضطهاد الذي اندلع عام 1815م ، وقاسى في السجن أنواع العذابات حتى استشهد في أحد ايام الربيع . هو أول كاهن صيني شهيد .

أعلن قداسته البابا يوحنا بولس الثاني ، خلال يوبيل عام 2000م ومعه أعلن أيضا قداسة مئة وتسعة عشر شهيداً قضوا بسبب الاضطهاد في الصين .