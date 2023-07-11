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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعرف على القديس أغسطينس زهاورونغ الكاهن ورفقائه شهداء الصين

ارشيف
ارشيف
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تحتفي الكنيسة الكاثوليكية اليوم بالقديس أغسطينس زهاورونغ الكاهن ورفقائه شهداء الصين.

ولد في الصين عام 1746م . عندما كان في عمر السادسة والعشرين دﹸعي ليكون حارساً على سجن ڤوتشوان حيث كان يقبع العديد من المسيحيين بسبب الاضطهاد الذي أصابهم منذ عام 1772 .

هناك أصغى إلى التعليم المسيحي الذي كان يلقيه أحد الكهنة إلى المساجين، فاهتدى بفضله إلى الرب ونال سر المعمودية . وضع ذاته في خدمة المرسلين فأوكل إليه بتعميد الأطفال المشرفين على الموت بسبب المجاعة التى أصابت تلك المنطقة . وسيم كاهناً وكان واعظاً موهوباً ، ذا قدرة بالغة على التأثير في سامعيه . أرسل إلى منطقة ﻳﹸونن ليبشر سكانها ، إلا أنه اعتقل خلال الاضطهاد الذي اندلع عام 1815م ، وقاسى في السجن أنواع العذابات حتى استشهد في أحد ايام الربيع . هو أول كاهن صيني شهيد .

 أعلن قداسته البابا يوحنا بولس الثاني ، خلال يوبيل عام 2000م ومعه أعلن أيضا قداسة مئة وتسعة عشر شهيداً قضوا بسبب الاضطهاد في الصين . 

 

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