طلعت عبد القوي: نستهدف إنفاق 20 مليار جنيه لـ45 مليون مواطن في 2024

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يساهم بأكثر من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال عبد القوي، خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيقدم الخدمات لكل المواطنين، وسيشعرون بتحسن كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف عبد القوي، مساء اليوم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيساعد الشباب المقبل على الزواج، كما أن التحالف سوف يوفر مشروعات لكل المواطنين المدرجين في قائمة بيانات المواطن، لكي يكون هناك دخل ثابت لهم.

وتابع: نستهدف أن يكون إنفاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العام المقبل 20 مليار جنيه، بجانب التوسع في قاعدة البيانات لتحتوي على 45 مليون يستفيدون من خدمات التحالف.

وأوضح عبد القوي أن عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليس تداخلا في الخدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة، بل سيكملان بعضهما البعض.

ولفت، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمتلك فريق عمل من الشباب بفكر وعلم، لافتا إلى أن مشروع سيتم إنشاء لجان للتحالف بكل محافظة من أجل تقديم خدمات التحالف لأهالي المحافظة.

وأكد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق العديد من المبادرات مثل، « انزل.. شارك.. مصر الأهم»، من أجل حس المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، بجانب عقد جلسات مع المواطنين لشرح مواد الدستور لهم، مشيرُا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل.