الدوري الممتاز.. الإسماعيلي يفوز علي الداخلية بهدف نظيف ويصعد للمركز الـ ١١

فاز فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل ، على نظيره الداخلية بهدف نظيف دون رد ، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف التقدم لفريق الإسماعيلي ياو أنور ، في الدقيقة رقم ٨ من عمر الشوط الأول .



وخاض الداخلية اللقاء بالتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عماد السيد .

خط الدفاع: محمود طلعت وأحمد رشيد وعلي الزهدي وعبدالرحمن حسن.

خط الوسط: سمير فكري وفالوم الفريد وأحمد داهش وكريم يحيى.

خط الهجوم :

كلينشي شيميزين وعبدالعزيز سيد زيزو.

وفي المقابل جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع:محمد دسوقي و محمد نصر ومحمد هاشم وعصام صبحي.

خط الوسط: سيرجى أكا وعماد حمدي وياو أنور وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم :أحمد مدبولي ومحمد الشامي.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة رقم ٣٧في المركز الـ١١ ،بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة رقم ٣٢ في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .