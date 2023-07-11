شقيقها شك في سلوكها.. فتاة تقفز من الطابق الرابع بسبب هاتفها المحمول في الدقهلية

تخلصت طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة من حياتها بالقفز من شرفة منزلها بالطابق الرابع بمدينة طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعدما قام شقيقها بسحب هاتفها المحمول ظنًا منه بارتباطها عاطفيًا وشكه في سلوكها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بورود اشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "رنا.م.ن"، 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ومقيمة بندر طلخا "جنة هامدة" ادعاء سقوط من علو .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والدتها / 42 عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بقيام نجلتها بإلقاء نفسها من نافذة الطابق الرابع بالشقة سكنهما - بقصد الانتحار - مما أدى الى وفاتها، وذلك لقيام شقيقها بأخذ هاتفها المحمول منها لشكه في سلوكها ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧٩٣ لسنة 2023 إداری مركز طلخا، والعرض على النيابة العامة .

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.