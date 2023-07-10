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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد دعمه لأسرة المرحوم "حمادة الشوادفي" مراسل التلفزيون المصري

جانب من لقاء أسرة
جانب من لقاء أسرة المرحوم حمادة الشوادفي
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 استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اسرة المرحوم حمادة الشوادفي مراسل التليفزيون المصري، والزميلة الوطن، ومن العاملين بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والذي وافته المنية قبيل عيد الأضحى المبارك.
وقدم المحافظ بحضور القيادات التنفيذية واجب العزاء، وسلم زوجة المرحوم مبلغ مالي من وزارة التضامن الاجتماعي بحضور زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال اللقاء تقديم جميع  أنواع الدعم المعنوي والمادي لاسرة المرحوم باعتبار ابن من ابناء المحافظة والعاملين علي أرضها.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بسرعة انهاء الاجراءات وصرف جميع المستحقات المالية لاسرة الفقيد، داعيًا الله له بالرحمة والصبر والسلوان لأسرته.

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المرحوم حمادة الشوادفي مراسل التليفزيون المصري - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء عيد الاضحى المبارك