اقرأ غدا في "البوابة".. مليار يورو خسائر المظاهرات.. طوارئ خلال عطلة عيد الباستيل الفرنسي خوفا من تجدد الشغب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 11 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مليار يورو خسائر المظاهرات.. طوارئ خلال عطلة عيد الباستيل الفرنسي خوفا من تجدد الشغب

تحذير.. بيونج يانج: مستعدون لإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالنا الجوي

ترامب يتوقع انسحابه.. حاكم فلوريدا: الإعلام لا يريدني مرشحًا.. وحملتي مستمرة

انتفاضة 99.. إيرانيون يشيدون باستمرار نضال الطلاب في ذكرى المجزرة

كابوس "حلم الناتو".. عضوية السويد في يد أردوغان.. وتشاؤم أوكراني وتهرب أمريكي ألماني من تقديم الدعم

وزيرة خارجية ألمانيا: ندعم جهود مصر لمكافحة التطرف وتحقيق التنمية

فقدان 3

قوارب على متنها مئات المهاجرين أمام سواحل إسبانيا

خيانات داخلية وضربات خارجية.. "هيئة تحرير الشام" تقترب من النهاية