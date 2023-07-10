قطعوا أصبعه.. السجن 3 سنوات لاثنين تعديا على جزار في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة اثنين بالسجن لمدة 3 سنوات لإدانتهما بالتعدي على جزار بسكين نتج عنه عجز جزئي مستديم بيده اليسرى اثر قطع جزء من الأصبع الوسطى، كما أطلقوا عيارا ناريا صوبه.

قطعوا أصبعه..السجن 3 سنوات لاثنين تعدوا على جزار في بورسعيد

وتعود أحداث القضية رقم 1154 لسنة 2022 جنايات الجنوب أول والمقيدة برقم 1794 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى يوم 14 أبريل بدائرة قسم الجنوب أول، إلى اتهام كل من: "م.ا.ا.م" 27 عامًا، و"م.م.م.م" 55 عامًا"، و"م.م.م" 25 عامًا، بضرب المجني عليه "محمد حسن حجازي محجوب"، حيث ضربه المتهم الأول بسلاح أبيض في يده اليسرى نتج عنها عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبة العاهة بـ5%، وقام متهم آخر بإطلاق عيارًا ناريًا صوبه باستخدام سلاح ناري - فرد خرطوش - إلا أنه حيد عن الهدف.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة الجنوب أول وشهادة شاهد الواقعة قيام المتهمين بالتعدي بالضرب عمدا مع سبق الإصرار على المجني عليه، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبين والده، بأن ضربوه باستخدام سلاح أبيض - سكين - فأحدثوا إصابته، كما أطلقوا أعيرة نارية صوبه باستخدام سلاح ناري - فرد خرطوش - إلا أنه حيد عن الهدف.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية، كما حكمت ببراءة المتهم الثاني.