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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تكريم خاص لـ"فهيم" على هامش بطولة العالم لكمال الأجسام بالأردن

عادل فهيم
عادل فهيم
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 كرم الدكتور الاتحاد الدولي  لكمال الاجسام برئاسة رفائيل سانتونجا عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي للعبة علي هامش الاحتفاليه التى اقامها الاتحاد الدولي بمناسبة استضافة الاردن للبطولة العربية في الفترة من 6 وحتي 10 من يوليو الجاري  واهداى الاتحاد الدولي لعادل فهيم  درع بطولة العالم  ودرع الاتحاد العماني لكمال الأجسام واللياقه البدنيه.
وأعرب عادل فهيم، عن سعادته بتواجده في بلده الثاني الأردن والنجاح الساحق لبطولة العالم  بالاردن ورجوع مثل هذه البطولات الدوليه الكبرى من جديد في المملكه الهاشميه الاردنيه واشكر الاتحاد الأردني برئاسة مأمون كلمات ومجلس إدارته واثمن دوره في نشر اللعبه في كل أنحاء المملكه .

تكريم خاص لـ فهيم على هامش بطولة العالم بالأردن رفائيل سانتونجا كمال الاجسام برئاسة عادل فهيم