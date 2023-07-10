الشاعر هشام الجخ ينتهي من تصوير فيلم "خصلة شعر"

انتهى الشاعر هشام الجخ من تصوير الفيلم القصير "خصلة شعر" عن قصة "تنورة" من المجموعة القصصية "لانهائي" التي يتم تدريسها في جامعة استانفورد بأمريكا كنموذج لإبداع الشرق الأوسط منذ عام 2018.

و شارك في فيلم "خصلة شعر" عازف العود إسلام أبتي، وراقصي التنورة سامي السويسي، وملك ياسر، والممثلين سلمى رضوان، ونهلة الفحل، وريم الشناوي، وأحمد شعبان، وأحمد عادل، مدير التصوير مينا فوزي، إضاءة وليد درويش، درون أحمد عز، مساعدي الإخراج محمد شيكا، ونوران عبدالناصر، مخرج منفذ سلمي رضوان، والفيلم تأليف وإخراج عبدالفتاح أمين مؤلف كتاب "لانهائي".

فيلم "خصلة شعر" حالة فنية تفيض بالمشاعر، تم إخراجه بلغة سينمائية خاصة ومختلفة، ومن المُقرر أن يكون العرض الخاص للفيلم بسينما الهناجر، كما سيتم تقديم الفيلم للمشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية.

الفيلم إنتاج 2023 ومن المرجح أن يشارك "خصلة شعر" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 45، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدورة 39.

وأعرب "الجخ"، عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الذي يتناول قضية هامة، بالكثير من المشاعر والأحاسيس الفياضة والمؤثرة.

ويُعد فيلم "خصلة شعر" التجربة الدرامية الثانية للشاعر هشام الجخ بعد مشاركته في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، ونال أداء هويس الشعر العربي في المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد.