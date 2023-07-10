صحة الشيوخ: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي نقلة هائلة بالعمل التطوعي تخدم ملايين المصريين

اعتبر النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نقلة حقيقية لصالح الوطن بأجمعه بخصوص العمل التطوعي والأهلي وبشكل منظم ولخدمة ملايين المصريين.

ونوه “خضير” في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن مشروع القانون نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي بالدولة المصرية، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي الذي وجه له منذ البداية، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، إلا أن نشاطه ومبادراته جعلته أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة في البلاد وحقق مركز اقتصاديا مهمًا ودورا حيويا.

واعتبر وكيل صحة الشيوخ، تشريع التحالف الوطني للعمل الأهلي، داعم حقيقي لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، ويتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المثلث الذهبي للتنمية. وخدمة ملايين المصريين.

وشدد على أن قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو قانون اصيل لصالح المواطنين ويساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع. قائلا: إنه يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، كما يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى.

واختتم الدكتور حسين خضير، التأكيد على أهمية العمل الأهلى، لاسيما وأنه ينطلق من فكرة التكافل، وهى سمة حقيقية وأساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية في جميع محافظات مصر. ومؤكدا أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيخدم ملايين المصريين في كل أنحاء البلاد.