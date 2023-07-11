الزمالك بالقوة الضاربة أمام الأهلي في قمة الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، لموقعة الأهلى، والمقرر لها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى، فى لقاء سيدخله الفارس الأبيض لتحقيق فوز معنوى فى ظل خسارته لدرع الدورى هذا الموسم بعدما توج به فى الموسمين الماضيين مع المدربين، الفرنسى باتريس كارتيرون، والبرتغالى فيريرا.

وباتت صفوف الزمالك شبه مكتملة وبالقوة الضاربة لموقعة الأهلى، حيث سيتواجد القوام الرئيسى للفريق الذى يعتمد عليه أوسوريو فى المباريات الأخيرة، بداية من الحارس الأساسى محمد صبحى وبديله محمد عواد، وقلب الدفاع حسام عبدالمجيد ومصطفى الزنارى ومحمد طارق ومحمد عبدالغنى وأحمد فتوح وحاتم سكر وحمزة المثلوثى، ووسط الميدان دونجا وعمرو السيسى وعمر جابر وأشرف روقا وسيد نيمار، وفى الهجوم يتواجد كوكبة من اللاعبين المميزين منهم، شيكابالا وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى وناصر منسى وإبراهيما نداى.

بينما تأكد غياب بعض اللاعبين عن الزمالك بعد غد الخميس أمام الأهلى، وأبرزهم، مصطفى شلبى، ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى للإصابة، وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه لانقطاعهما عن حضور تدريبات الزمالك بعد توقيعهما لعقود لفريق بيراميدز للعب بقميص الفريق الأزرق بداية من الموسم الجديد، فى ظل انتهاء عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

ويعقد الكولومبى أوسوريو خلال الساعات الجارية جلسات تحفيزية متتالية مع اللاعبين، حيث أشاد فى جلسة مع اللاعبين بما قدمه الفريق فى المباريات الأخيرة بالدورى والكأس، وطالبهم لخوض المباريات المتبقية بالدورى والكأس بكل قوة وروح قتالية عالية، كما أكد الخواجة الكولومبى للاعبين أن مباراة الأهلى المقبلة بطولة خاصة، ولابد من الخروج من اللقاء بالفوز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء التى عانت كثيرا مع الفريق هذا الموسم فى ظل خسارته لدرع الدورى وكأس مصر النسخة الماضية والسوبر المصرى النسخة قبل الماضية، والخروج من دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دور المجموعات فى البطولة التى ابتسمت للأحمر وحصد لقبها.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأبيض فى معسكر مغلق غدا الأربعاء، بعد خوض التدريب الختامى على ملعب عبداللطيف أبورجيلة فى مقر النادى ميت عقبة، وذلك لفرض مزيد من التركيز على مجموعة اللاعبين الذين سيخوضون القمة المنتظرة والتى ينتظرها عشاق الكرة المصرية داخل وخارج مصر من كل البلدان نظرا لعراقتها وما تشهده من حماس وإثارة بين الفريقين.