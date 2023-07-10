رئيس مدينة رفح يتابع تركيب عدادات المياه لـ21 وحدة سكنية

زار اللواء جمال عبدالناصر رئيس مركز ومدينة رفح، اليوم الإثنين، مدينة رفح الجديدة، للإشراف على تركيب عدادات المياه لـ٢١وحدة سكنية، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
واستقبل "عبدالناصر" اللواء محمد خالد مدير آمن الشركة ورئيس لجنة التعديات، تحت إشراف اللواء خالد عزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس منطقه شمال وجنوب سيناء لشركة المياه والصرف الصحي، والمهندس أحمد هاشم مديرعام شركة المياه والشرب لمدينة رفح.
جدير بالذكر أن مدينة رفح الجديدة تم إنشاؤها على أرض سيناء شمال رفح، تقع عند قرية الوفاق على مساحة 1.5× 1.5، بينما تبعد عن قطاع غزة 2 كيلو متر.