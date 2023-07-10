تنشيط السياحة تشارك بمعارض أوزبكستان وكرواتيا والهند

تشارك هيئة تنشيط السياحة في عدد من المعارض الدولية خلال الفترة المقبلة، بهدف عرض المنتجات السياحية المصرية الجديدة، وفتح خطوط اتصال مع شركاء المهنة من القطاعين العام والخاص في تلك الدول، وخاصة معرض wtm لندن لمقام بالعاصمة البريطانية خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر المقبل، وبجناح مصري على مساحة 650 متر مربع، وباشتراك للفنادق المصرية يبلغ 2750 يورو.

وتشارك الهيئة في معرض titf2023 المقام بمدينة طشقند في أوزبكستان خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر، والذي يشهد مشاركة دولية موسعة من عدة دول بينها جورجيا والإمارات وكوريا وفرنسا وروسيا، كما تشارك بمعرض place2go المقام بمدينة زغرب الكرواتية، خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير 2024، والذي شارك في نسخته السابقة 720 جهة عارضة من 39 دولة، وأكثر من 128 ألف زائر.

وأيضا تشارك الهيئة بمعرض otm2024 المقام بمدينة بومباي الهندية في الفترة من 8 وحتى 10 فبراير المقبل، والذي شهدت دورته السابقة مشاركة 1250 عارض، وحضره أكثر من 30 ألف زائر، فيما خاطبت الهيئة الغرف السياحية المصرية لاستطلاع رأيها بالمشاركة حتى يتسنى لها حجز مساحة تناسب العارضين المصريين في كل معرض.