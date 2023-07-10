مصر أكتوبر: تعديلات قانون الاستثمار يساعد في إزالة المعوقات أمام المستثمرين

أكد المهندس أحمد حلمي أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يساهم فى تحسين بيئة الاستثمار المصري، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

وأضاف “حلمي”، خلال تصريحات صحفية، أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جميع دول العامل فى الفترة الأخيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلب وضع حزمة تشريعية متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا أن هذا القانون يؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلي أن مصر دولة جاذبة للاستثمار ولكن في الوقت نفسه تحتاج لمزيد من التسهيلات، مثل سهولة التراخيص، والتخلص من البيروقراطية وتسهيل أعمال المستثمرين وغيرها من التسهيلات.

وشدد المهندس أحمد حلمي، على أهمية تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة لتحفيز الاستثمار، للخروج من الأزمة الإقتصادية، وللنهوض بالاقتصاد المصري.