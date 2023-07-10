تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط اعتبارا من الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة بالوجه البحرى، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 2023 .

حيث تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساءاً .

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساء بدلاً من الساعة 10:15 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساء بدلاً من الساعة 4:10 مساء.

ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 3021 – 32 – 942 ) طبقاً للجداول المرفقة .

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .