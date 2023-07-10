بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم دراجة نارية و"تروسيكل" بالفيوم

أُصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين إحداهما "موتوسيكل" والآخر "تروسيكل" على طريق قرية اللاهون/ مدينة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا وسقط مستقليهما أرضًا مما تسبب في إصاباتهم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل على طريق اللاهون/ الفيوم، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية وعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم:

سيد عبد الحي (22 سنة).

شعبان أحمد إبراهيم (18 سنة).

عبد الوهاب عيد السيد (36 سنة)

ونُقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، حيث جرى إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.