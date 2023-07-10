محافظ الإسكندرية ووزير البترول يفتتحان محطة شركة غازتك/ إيني المتكاملة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، محطة غازتك/ إيني بالكيلو ٣٨ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي ،لخدمة مرتادي الطريق.

وخلال كلمته، وجه الشريف الشكر لوزير البترول والثروة المعدينة على ما نشهده مؤخراً من توسع كبير في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى؛ وافتتاح محطات جديدة للغاز على الطرق الحيوية ؛ مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى يأتي في إطار خدمات تموين الوقود، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ، أن الإسكندرية من المدن الأكثر تعرضاً وتأثراً بشكل كبير بالتغييرات المناخية على الرغم من أن الانبعاثات الكربونية في المدينة لا تتعدى نسبة 0.24% من الانبعاثات الكربونية العالمية.

وأشار الملا، إلى أن الإسكندرية بالنسبة لقطاع البترول تمثل ٤٠% من إجمالي قطاعات البترول علي مستوي الجمهورية وأكد انه من المستهدف الوصول إلى ١٠٠٠ ألف محطة علي مستوي الجمهورية، والآن وصلنا إلى ٨٠٠ وباقي ٢٠٠ تحت الإنشاء قريبا وذلك يكون هناك تغطية علي مستوي الجمهورية ، كما يوجد محطات متنقلة لتوفير الغاز علي الطرق السريعة والأحدث من ذلك عملية تحويل السيارات إلى غاز عن طريق الورشة المتنقلة الحديثة وهم ٥ ورش سيارات متنقلة للتسهيل علي طالبي الخدمة.

وتفقد كل من المحافظ والوزير المحطة بالكيلو ٣٨ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي والتي تبلغ مساحتها ٥٠٠٠ متر مربع، وتشمل على: (٤ نقاط شحن بالغاز الطبيعي_ ٣ طلمبات بنزين ٩٢ و٩٥_ ٢ طلمبة سولار)، و بقدرة تشغيل ١٦٠٠ متر مكعب/ساعة ، وبطاقة تموين عدد ٢٠٠٠ سيارة بالغاز الطبيعى يوميًا، كما تشمل المحطة كذلك مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة في محافظة الإسكندرية 23 محطة، وتقدم المحطة المتكاملة أيضا تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 – بنزين 95 - السولار).

وشهد الافتتاح؛ د. مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، م. عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك ،م .وائل جويد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بشركة غاز مصر.