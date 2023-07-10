حبس مسجل خطر سرق لاب توب وكروت بنكية من داخل سيارة بـ15 مايو

أمرت النيابة العامة، حبس مسجل خطر لسرقته لاب توب وكروت بنكية من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لسرقته لاب توب وكروت بنكية من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، لقيامه بكسر زجاج سيارة "أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وسرقة (جهاز لاب تـوب - عدد من الكروت البنكيـة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.