حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالساحل

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك في منطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد المُحدد.

كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين ط، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.