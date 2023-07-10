بالفيديو.. تقرير عن تفاصيل جولة بايدن الأوروبية

ذكر تقرير عرضته "القاهرة الإخبارية"، أن الجولة الأوروبية للرئيس الأمريكي جو بايدن مهمة وسيكون محورها دعم أوكرانيا في معركتها، وتوافق الدول الأعضاء في الناتو على عدة نقاط خلافية.

وأضاف التقرير، "المحطة الأولى لبايدن ستكون في بريطنيا، حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء سوناك، لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، والمحطة الثانية هي ليتوانيا، وتحديدا في فيلنيوس وهي مدينة حدودية مع روسيا وبيلاروسيا حيث سيحضر قمة الناتو الـ74 وهي قمة مهمة سيتم فيها بحث عدة ملفات بالغة الدقة لمستقبل الحلف، منها استراتيجية الردع والدفاع والتوافق على زيادة الإنفاق الدفاعي".

وتابع: "وكذلك بحث تخصيص حزمة طويلة الأمد من المساعدات إلى أوكرانيا، لجعلها تتفق مع معايير الناتو، وبحث موقف عضوية السويد المتعثرة بسبب موقف تركيا الرافض".

واستطرد: "كما سيزور بايدن أيضا فنلندا لحضور قمة القادة الأمريكيين مع دول الشمال، وستتيح القمة لبايدن لجلوس مع الحلفاء شخصيا خلال سعيهم لتسليح أوكرانيا ومواجهة العملية العسكرية الروسية".