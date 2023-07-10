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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب داخل جراج بشارع المجزر الآلي بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل جراج أسفل عقار بشارع المجزر الآلي بمنطقة اللبيني بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات بشرية.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل جراج بشارع المجزر الآلي بمنطقة اللبيني بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

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