وزير الرياضة يستقبل أبطال المنتخب الأولمبي بعد العودة من المغرب.. صور

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بعثة منتخبنا الأولمبي بعد عودتها من المغرب، والحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أكد الدكتور أشرف صبحي في رسالته للاعبي المنتخب: "نستقبلكم اليوم كأبطال، لم تقصروا وأديتم ما عليكم، شكراً ليكم، ومستنينكم في باريس وتقديم أداء يشرف الدولة المصرية التي لا تبخل بجهد في الإهتمام بالرياضة والرياضيين، ننتظر منتخبنا الأولمبي في أولمبياد باريس من أجل تحقيق أفضل أداء وتحقيق مراكز متقدمة وليس تمثيلًا مشرفًا".

واستكمل الوزير : "فخور بكم إلي أبعد مدي، أظهرتهم أداء رجولي وشهامة منقطعة النظير، شرفتوا مصر وشرفتونا كلنا، كنا أمس في مؤتمر صحفي خاص بالدوري المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعبر عن قوة الدولة المصرية".

وتوجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير للجهاز الفني للمنتخب بقيادة ميكالي الذي تعامل بمنتهي الإحترافية والحب مع لاعبي المنتخب، وأوصلهم للمستوي القتالي الذي ظهروا عليه خلال مباريات البطولة، وبخاصة، لعب المنتخب منقوص لاعبًا أمام المنتخب المغربي المباراة النهائية والتي أقيمت في المغرب.

ووعد وزير الشباب والرياضة، بتقديم كل سبل الدعم للمنتخبات المصرية على الصعيدين المادي والمعنوي، وذلك في مختلف المنافسات القادمة وعلي المدي البعيد أيضاً، بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة غير مسبوقة، مشيرًا إلي أن التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات كبيرة.