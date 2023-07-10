ضغوط على واشنطن وبرلين لدعم انضمام أوكرانيا للناتو

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولايات المتحدة وألمانيا تتعرضان لضغوط من حلفاء الناتو لاتخاذ موقف داعم لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وذلك قبل يوم من انعقاد قمة فيلنيوس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتبت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة على المحادثات أن "الولايات المتحدة وألمانيا تتعرضان لضغوط شديدة من حلفاء آخرين لتقديم مزيد من الدعم لعضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو، قبل أيام فقط من اجتماع قادة التحالف العسكري في ليتوانيا".

وذكرت الصحيفة أن حلفاء الناتو فوجئوا بالموقف الأمريكي والألماني "المحافظ"، وعدم قيامهما بدور نشط من أجل انضمام أوكرانيا إلى التحالف.

وستعقد قمة الناتو يومي 11 و12 يوليو، حيث سيحضرها جميع قادة دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.