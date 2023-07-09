حمادة هلال يشوق جمهوره بشكل مختلف "عمل جديد ومش المداح"

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره من خلال صورة جديدة له "ولوك" مختلف، من الشخصية الجديدة التى سيقدمها فى عمل فنى قادم.

ونشر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره له "باللحيه"، وملابس مودرن ونظارة شمسية، وعلق على الصورة "إن شاء الله عمل من نوع تانى خالص، ومش المداح يا جماعة" .

انهالت التعليقات على الصوره وجاءت أبرزها "هتعمل أكشن ولا ايه يا شيخ صابر" ، "ده المداح بعد رمضان" ، "حلو اوى واجمل فنان" ، "طيب ده فيلم ولا مسلسل" ، "مين ابطال معاك قول اى حاجه" .

ولم يفصح حماده هلال عن طبيعة العمل فيلم او مسلسل، وتوقيت عرضه أو من سيشاركه البطوله، واكتفى بنشر الصوره فقط لتشويق جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حماده هلال فى السباق الرمضانى المنقضى مسلسل "المداح ٣" بطولة حماده هلال،هبه مجدى، خالد سرحان، محمد رياض، سلمى أبو ضيف، لوسى، والإخراج أحمد سمير فرج.