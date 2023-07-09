مصرع شخصين غرقًا وصعقًا بالكهرباء بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهم في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، الأول توفى غرقًا أثناء استحمامه في بحر شبين، والثاني صعقة التيار الكهربائي، وجرى نقل الجثتان إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعيتن وتولت الجهات المختصة التحقيق، فصرحت بدفن الجثتان بعد العرض على الطب الشرعي لمعرفة وتحديد سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوفاة شخصين الأول غرق في بحر شبين أثناء الاستحمام من الحر والثاني صعقه التيار الكهربائي في قرية الدير دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعتين وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى "ا ف م" 19 سنة، عامل، كان يقوم بنقل طوب بناء لسطح أحد المنازل وعقب انتهاءه من العمل توجه إلى بحر شبين للاستحمام من شدة الحر فلقي مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر.

وتبين أن الجثة الثانية لشخص يدعى "ا ا ع" 30 سنة، من إحدى قرى مركز شرطة طوخ وتوجه إلى منزل أقارب زوجته بقرية الدير دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأثناء إصلاحه عطل في الكهرباء صعقه التيار ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.