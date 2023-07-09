القبض على «صياد الكلب» بالقاهرة وبحوزته بندقية "رش"

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو صياد الكلب عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" وإصابته ببندقية صيد "رش" بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " مدعومًا بمقطع فيديو صياد الكلب يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" بالطريق وإصابته بطلقة من بندقية صيد "رش" بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط صياد الكلب (عامل بجراج - مقيم بدائرة القسم) وعثر بحوزته على (بندقية صيد "رش" المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم نقل الكلب المصاب لإحدى المستشفيات البيطرية لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.