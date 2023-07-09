ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«عبدالغفار» يتفقد «100 يوم صحة» بـ«رأس التين» ويوجه بتكثيف الخدمات بالتجمعات السكنية .. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة ضمن الحملة القومية «100 يوم صحة» في الأماكن ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة، لمقر تقديم خدمات حملة «100 يوم صحة» بمنطقة رأس التين، في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، في إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل بالحملة، منذ انطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية، يوم 25 يونيو 2023.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، العيادات المتنقلة التابعة لحملة «100 يوم صحة» والتي تقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطمأن على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة في خدمات نقل الدم القومية.

وأعلن المتحدث الرسمي، أن إجمالي المنتفعين بخدمات حملة «100 يوم صحة» في محافظة الإسكندرية، بلغ 297 ألفا و300 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية الصحية لأكثر من 3800 مواطن، بينما شملت الخدمات الوقائية المقدمة، إعدام 827 لتر من المشروبات، و240 كيلو من المواد الغذائية، وسحب 19 عينة لتحليلها في معامل الوزارة، والمرور على 119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى تحرير 173 محضر للمنشأة المخالفة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام اليوم الأحد، بجولة في محافظة الإسكندرية، زار خلالها حملة «100 يوم صحة» في منطقتي (بشاير الخير، والقباري) كما زار مستشفى دار إسماعيل للولادة، ومقر إسعاف كوم الدكة، ومركز تجميع البلازما، والمركز الصحي الأفريقي لصحة المرأة.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.

IMG-20230709-WA0071
IMG-20230709-WA0071
IMG-20230709-WA0073
IMG-20230709-WA0073
IMG-20230709-WA0075
IMG-20230709-WA0075
IMG-20230709-WA0069
IMG-20230709-WA0069
IMG-20230709-WA0072
IMG-20230709-WA0072
IMG-20230709-WA0070
IMG-20230709-WA0070
IMG-20230709-WA0068
IMG-20230709-WA0068
100 يوم صحة الأمراض السرطانية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان المواد الغذائية حملة 100 يوم صحة رئيس قطاع الطب العلاجي دعم صحة المرأة ضعف وفقدان السمع على مستوى محافظات الجمهورية علاج ضعف وفقدان السمع