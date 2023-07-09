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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسي للإسعاف بكوم الدكة ويشيد بجهود العاملين.. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة بالإسكندرية
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مقر هيئة الإسعاف الرئيسي بكوم الدكة، في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، ضمن أعمال الحملة القومية «100 يوم صحة» على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الهيكل الوظيفي لمقر الإسعاف، والذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع، ويضم 114 سيارة إسعاف حديثة ومجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، حيث يخدم قطاعات (شرق، وغرب، ووسط المنتزة).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطلع على القوى البشرية العاملة في المقر، والتي تصل لـ 380 سائق ومسعف، ويتم تدريبهم بشكل مستمر على أحدث الأساليب الإسعافية، كما تفقد الوزير، غرفة عمليات إسعاف كوم الدكة الجديدة بعد تطويرها، لتحسين بيئة العمل.

وأضاف أن الوزير، تفقد طبيعة العمل داخل غرفة تلقي البلاغات، والتي يبلغ متوسط عدد البلاغات التي تستقبلها 450 بلاغًا يوميًا، مشيدًا بجهود الفرق الإسعافية والخدمات التي يقدمونها، مؤكدًا أهمية المقر، باعتباره مركزًا إقليميا لتشغيل محافظتي البحيرة ومطروح، إلى جانب الإسكندرية، عن طريق غرفة عمليات إقليمية تم تطويرها حديثًا.

وأشار إلى أن الوزير، تفقد أيضًا المتحف الأثري للإسعاف، والذي يضم عدة عربات إسعافية أثرية يرجع تاريخها إلى عام 1905.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.

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100 يوم صحة أعمال الحملة القومية الهيكل الوظيفي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان سيارة إسعاف على مستوى محافظات الجمهورية لمشروعات القومية