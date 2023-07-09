الذهب يرتفع 35 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الأحد

زادت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 35 جنيها في الجرام الواحد بمحلات الصاغة.

ووصل سعر عيار 21 نحو 2175 جنيها للبيع و2185 جنيها للشراء، وعيار 24 نحو 2468 جنيها للبيع و2497 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1864 جنيها للبيع و1873 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 1450 جنيها للبيع و1457 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17.4 ألف جنيه للبيع و17.48 ألف جنيه للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.306 ألف جنيه للبيع و77.661 ألف جنيه للشراء.

كما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.485 مليون جنيه للبيع و2.49 مليون جنيه للشراء.