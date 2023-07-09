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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يشهد انطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي "الرياضة"

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، انطلاق  تنفيذ  المرحلة الخامسة من مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY " الذي تستضيفه  المدينة الشبابية بدمياط الجديدة ، ويشارك بالمرحلة الخامسة من المشروع  "١٢٥"  شاب وفتاة من شباب المشروع من مختلف محافظات الجمهورية .

وأكد صبحي  خلال لقائه بشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة" YLY"  ومداخلته معهم مدى اهتمام الوزارة بهذا المشروع،  كونه واحد من المشروعات  الهامة  التى  تنفذها الوزارة منذ انطلاق المشروع  عام ٢٠١٨.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتى  فى مستهل إنطلاق الموسم الخامس للمشروع، وبحضور مسئولى المحافظات ومسئولى اللجان المركزية، وسوف يقام  خلال المعسكر برنامج تدريبي وتأهيلي للشباب عن القيادة وريادة الأعمال، وتدريبات للجان داخل المشروع .

الدكتور أشرف صبحى مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة المدينة الشبابية بدمياط الجديدة احمد محمدي