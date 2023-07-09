وحدة "pcr" مستشفى أخميم المركزي تحصل على شهادة اعتماد الجودة الدولية

أشاد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحصول وحدة pcr بمستشفي أخميم المركزي علي شهادة الاعتماد والكفاءة الفنية للبرنامج العالمي لضبط الجودة (covid eqas) بنسبة نجاح 100٪، وذلك استكمالا لمسيرة النجاح والاعتماد لدي المنظمات الصحية العالمية، في إطار الاهتمام الدائم بتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطنين، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ودعمهما الكامل لتطوير تلك الخدمات.

وتقدم الوحدة خدمات تحاليل فحص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد لحالات الإشتباه والإصابة بمختلف مستشفيات المحافظة، وكذلك فحص فيروس كورونا للمسافرين واستخراج الشهادات الصحية لهم.

ووجه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتكريم الكوادر الطبية والفنية التي تعمل بها متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح الدائم.