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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته حرقًا بالزيت المغلي بالغربية لـ4 أغسطس

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصدرت  جنايات المحلة بالدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة زوج متهم بإنهاء حياة زوجته بالتعدي عليها وتعذيبها حرقا باستخدام زيت مغلي بسبب خلافات أسرية إلى جلسة 4 أغسطس القادمة لسماع مرافعة النيابة ومحامي الدفاع عن المتهم والزوجة الضحية وشهود عيان للحادث.
 وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حيال تورط المتهم "ش.م.ن"45 سنة بإنهاء حياة زوجته "ن.ت"34 سنة بتعذيبها وازهاق روحها بحرقها باستخدام زيت مغلي بقصد التخلص من حياتها بسبب ظروف خلافات أسرية.

الأجهزة الأمنية امن الغربية جنايات المحلة