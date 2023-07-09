رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد امتحانات الدراسات العليا بالحقوق والتجارة

الأحد 09/يوليو/2023 - 05:05 م

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بامتحانات الدراسات العليا بكليتى الحقوق والتجارة بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

واطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وأساتذة المادة باللجان للرد على تساؤلات الطلاب وحل المشكلات إن وجدت. وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

أدى اعمال الامتحانات اليوم بكلية الحقوق 1164 طالب بدبلوم القانون العام و261 طالب بدبلوم القانون المدنى و880 طالب بدبلوم القانون الخاص و405 طالب بدبلوم العلوم الادارية و103 طالب بدبلوم حقوق الانسان.

كما أدى أعمال الامتحانات بكلية التجارة 100 طالب بالماجستير المهنى المستوى الأول بالفرقة الاولى ادارة اعمال ومحاسبة والمستولى الثالث بالفرقة الثانية ادارة الاعمال وبرنامج التعليم المدمج بكلية التجارة.

شهد الجولة التفقدية الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق والدكتور عبد البارى حمدان وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء تاج وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا.