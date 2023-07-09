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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد امتحانات الدراسات العليا بالحقوق والتجارة

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
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أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بامتحانات الدراسات العليا بكليتى الحقوق والتجارة بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 
واطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات بشكل منتظم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وأساتذة المادة باللجان للرد على تساؤلات الطلاب وحل المشكلات إن وجدت.  وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.
أدى اعمال الامتحانات اليوم بكلية الحقوق 1164 طالب بدبلوم القانون العام  و261 طالب بدبلوم القانون المدنى و880 طالب بدبلوم القانون الخاص  و405 طالب  بدبلوم العلوم الادارية و103 طالب بدبلوم حقوق الانسان. 
كما أدى أعمال الامتحانات بكلية التجارة 100 طالب بالماجستير المهنى المستوى الأول بالفرقة الاولى ادارة اعمال ومحاسبة والمستولى الثالث بالفرقة الثانية ادارة الاعمال  وبرنامج التعليم المدمج بكلية التجارة.
شهد الجولة التفقدية الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق والدكتور عبد البارى حمدان وكيل كلية  الحقوق للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء تاج وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا.

التعليم المدمج أعمال الامتحانات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى الدراسات العليا القانون المدنى