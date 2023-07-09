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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 سودانيين أصيبوا بتسمم

تعبيرية
تعبيرية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة 8 سودانيين بتسمم جراء تناول وجبة فاسدة، واستعلمت جهات التحقيقات عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن السبب في تعرض الأشخاص الـ٨ للتسمم، وهو تناولهم وجبة غذائية فاسدة "فاصوليا"، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت مباحث قطاع أكتوبر تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات تسمم بمساكن أبناء الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ،  وتبين إصابة 8 سودانيين بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فاصوليا في المنزل نقلوا على إثرها إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

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