إصابة 12 عاملا نتيجة استنشاق غاز سام داخل شركة بالشيخ زايد

أصيب 12 شخصا بحالات تسمم جماعي نتيجة استنشاقهم غاز سام داخل شركة بالطريق الصحراوي بطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث حالات تسمم جماعي داخل شركة بالطريق الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث كسر لماسورة غاز سام واستنشاق 12 شخصا للغاز مما تسبب في إصابتهم جرى نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وجار إصلاح الكسر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.