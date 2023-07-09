بالفيديو..وسيم السيسي: اتفقت مع وزير التعليم على إدخال دراسة التاريخ المصري القديم المناهج

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنّه اتفق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ أسبوعين على أن السنة القادمة ستشهد إدخال دراسة التاريخ المصري القديم المناهج وتعليم التلاميذ قراءة الهيروغليفية.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره على قناة "القاهرة الإخبارية": "يكفي أن عالم النبات الألماني ويلهلم بارثولوت يقرأ هيروغليفية كما يقرأ الإنجليزية والألمانية، فقد جاء أمام هرم أوناس وقرأ نصا جعله ملياردير".

وتابع عالم المصريات: "هذا النص يقول كما أن الشمس تشرق وتغيب ولكنها تشرق مجددا، وكما أن النهر يفيض ويغيض، ولكنه يفيض من جديد، كذلك الإنسان، يولد ويميت، ولكنه يبعث مجددا، لكن عليه أن يبعث نظيفا كزهرة اللوتس".

وأوضح، أن هذا النص جعل عالم النبات الألماني يدرس زهورا مختلفة، فقد كانت هناك زهرة ورقها مثل السيراميك، ولكن، عندما قام بتكبير 6 آلاف مرة لزهرة اللوتس وجد أن كلها مدببة، ومنها وصل إلى اكتشاف خطير جدا باعه لشركات أجهزة طبيعية تقوم بعمل شرايين وصمامات صناعية، وباع هذا الاختراع والكشف للملايين، كما أنه باعه لمن يصنعون هياكل السيارات والطائرات حتى لا يلصق بها أي شيء.