ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا : إجراء 53 ألف عملية جراحية بمشاركة 20 مستشفى

محافظ المنيا : إجراء
محافظ المنيا : إجراء 53 ألف عملية جراحية بمشاركة 20 مستشفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إجراء 53 ألف و35عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.
وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 11 ألف و265 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ 6 أشهر الماضية ، منها 6932 جراحة عيون، و 847 مخ وأعصاب، و 597 جراحة أورام، و 2249 قسطرة قلبية، و 153 أوعية دموية، و 129 قلب مفتوح، و 297 عظام، و 46 قسطرة بالمخ، و15حالة زراعة قوقعة ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراءها منذ انطلاق المبادرة 53 ألف و35 عملية جراحية ، مشيرا إلى أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة .


 

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار المنيا قوائم الانتظار محافظ المنيا