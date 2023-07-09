الأحد 09/يوليو/2023 - 12:01 م

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 9 يوليو 2023، وذلك بعد أن تراجع خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم سودانية طازجة بـ195 جنيها للكيلو وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي، ولحوم خراف بسعر 250 جنيها للكيلو، كما طرجت وزارة الزراعة لحوم بسعر 225 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 220 و230 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيه.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 250 و280 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 280 و300 جنيها للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 260 جنيها للكيلو.

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.