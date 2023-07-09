الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا ومعتدل ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، فاليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تكون 35 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المسجلة في الظل، نتيجة إستمرار ارتفاع نسب الرطوبة الموجود بشكل كبير أغلب المحافظات، ونشعر بها أعلى من القيم بحوالي من درجتين لـ3 درجات، وتكون درجات الحرارة المحسوسة ما بين الـ37 درجة مئوية لـ38 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، ومن تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ فترات النهار تشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، ولذلك طقس فترة النهار هو طقس حار رطب على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والأجواء شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ولا نشعر بها إلا بساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلي أن الأجواء معتدلة خلال فترات الليل، والأجواء مستقرة بشكل كبيرة باستثناء الإضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، المستمر اليوم وغدا وبالتدريج مع يوم الثلاثاء تبدأ سرعات الرياح تهدأ وتنخفض الأمواج وتبدأ سرعات الرياح تستقر بشكل كبير على البحر المتوسط ولكن البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة الحرية.