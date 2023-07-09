ضبط شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص في المرج

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص بالمرج.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار كائن بدائرة القسم دون ترخيص ودون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بالغرفة المشار إليه وعثر بحوزته على (9 أجهزة "ريسيفر" – جهاز لتوزيع الإشارة – جهاز "راوتر" وجهاز "سويتش" لتوزيع الصورة –4 قطع استقبال إشارة – وحدة كمبيوتر).

بمواجهته اعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.