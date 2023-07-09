"حار رطب ونشاط للرياح".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الانحاء.

ويشهد الاثنين نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى والصغرى 27،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27 درجة .