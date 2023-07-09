ميكالي: «خسرنا النهائي بأشياء لا علاقة لها بكرة القدم.. ولاعيبونا أبطال»

أعرب ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأولمبي عن حزنه الشديد لخسارة الفراعنة في نهائي كأس أفريقيا تحت 23 عاما بأشياء لا علاقة لها بكرة القدم، مشددًا على أن الفراعنة كانوا أبطالًا على قدر الحدث وقدموا ملحمة كروية.

وحصل المنتخب الأولمبي على المركز الثاني وتأهل لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالي، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كؤوس الإبداع الفردية، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وحمزة علاء فاز بجائزة أفضل حارس.



وتابع ميكالي في المؤتمر الصحفي: «كانت مباراة كبيرة جدًا، سيطرنا على المباراة منذ البداية أداء ونتيجة إلى أن تم طرد لاعب من عندنا، استطعنا المواصلة رغم النقص العددي، وذلك جعلنا نشعر بأننا حققنا جزءًا كبيرًا من هذه البطولة، هناك أمور تحدث في كرة القدم لا يمكن أن نتحدث عنها بشكل مباشر، مبروك للمغرب التنظيم والبطولة، ولكن أحيانًا التحكيم لا يكون على ما يرام».

وأضاف ميكالي: «أنا حزين من داخلي، كنت راسم المشروع بشكل معين وعارفين أننا عندنا حياة بكل ونقدر نرفع بطولات كبيرة قريبا، أشكر كل الجمهور المصري على المشاعر النبيلة، ولكننا خسرنا بأمور ليست فى أيدينا وهذا يحدث فى كرة القدم، وعلى الرغم من النقص العددي، لعبنا بشكل جيد وسيطرنا بعض الوقت، وكنا نستحق أفضل من ذلك بكثير».