مدرب الزمالك: مباراة الأهلي مهمة وسنستعد لها جيدًا

قال مدحت عبد الهادي مدرب عام فريق الكرة الأول بالزمالك، أن الفريق الأبيض سيغلق صفحة الفوز على فريق فيوتشر بالدوري سريعًا؛ وذلك للتركيز في المباراة المقبلة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

أضاف عبد الهادي في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، مباراة الأهلي مهمة وصعبة والزمالك سيدخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير البيضاء، خاصة وأنها مباراة قمة وبطولة خاصة بين الجماهير الحمراء والبيضاء، وسنستعد للأهلي جيدًا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.