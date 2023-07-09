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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

للأسبوع الـ27.. الاحتجاجات تهز إسرائيل رفضًا لإصلاح القضاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هزت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها وسط تنديد المعارضة.

وجددت حكومة نتنياهو تصريحاتها في وقت سابق، الزاعمة أن التعديلات القضائية تهدف لإعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا، التي تعتبرها الحكومة مسيسة، في حين يرى منتقدو التعديلات أن ما يحدث "شكل من أشكال الاستبداد".
وفي الثالث من يوليو الجاري، احتج آلاف الإسرائيليين في مطار بن غوريون الدولي، ضد خطة الإصلاح القضائي ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي للمطار.

 

احتجاجات إسرائيل خطة الإصلاح القضائي