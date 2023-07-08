النيابة تتسلم التحريات حول مصرع فتاة بمادة سامة في الجيزة

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول انتحار فتاة عن طريق تناول السم بسبب خلافات مع أسرتها في الجيزة، حيث تبين أن الفتاة ذهبت للمصيف من أجل قضاء بعض الأوقات دون علمهم، وفور عودتها قام أفراد أسرتها بالتشاجر معها ومعاقبتها، الأمر الذي دفعها للتفكير في التخلص من حياتها عن طريق تناول مادة سامة فلقت مصرعها في الحال، وقد صرحت النيابة بدفن الجثة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من مستشفي القصر العيني بوصول فتاة جثة هامدة إثر تعاطيها مادة سامة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تدعى مريم.ه.ع، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة. بعمل التحريات تبين أن الفتاة أنهت حياتها بتناول مادة سامة بسبب خلافات مع أسرتها بعد سفرها للمصيف، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.